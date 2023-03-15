Архипова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Архипов Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Архипов Матвей Петрович

Ижморка 2-я, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.06.1941

Сын: Архипов Виктор Матвеевич

Отец ребёнка: Архипов Матвей Петрович

Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Архипова Галина Матвеевна

Отец ребёнка: Архипов Матвей Петрович

Смерть
1996
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