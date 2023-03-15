Архипова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Архипов Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Архипов Матвей Петрович
Ижморка 2-я, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.06.1941
Отец ребёнка: Архипов Матвей Петрович
Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Архипова Галина Матвеевна
Отец ребёнка: Архипов Матвей Петрович
Смерть
1996