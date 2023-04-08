Архипова Галина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Галина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Архипов Матвей Петрович

Мать: Архипова Мария Васильевна

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