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Архипова Галина Матвеевна
Архипова Галина Матвеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Пол
Женский
Отец
Архипов Матвей Петрович
1898 г.р.
Мать
Архипова Мария Васильевна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Архипов Матвей Петрович
Мать:
Архипова Мария Васильевна
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