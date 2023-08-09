Цыбульник-мл. Антон Климович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
1807
Сын: Цыбульник Матвей Антонович
Мать ребёнка: Цыбульник Фекла
Рождение ребёнка
1812
Сын: Цыбульник Тимофей Антонович
Мать ребёнка: Цыбульник Фекла
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Цыбульник Фекла
Смерть
1849
Похороны
Неизвестно