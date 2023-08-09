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Цыбульник-мл. Антон Климович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1779

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Цыбульник Климентий Андреевич

Мать: Цыбульник Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Цыбульник Матвей Антонович

Мать ребёнка: Цыбульник Фекла

Рождение ребёнка
1812

Сын: Цыбульник Тимофей Антонович

Мать ребёнка: Цыбульник Фекла

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Цыбульник Фекла

Смерть
1849
Похороны
Неизвестно