Цыбульник Матвей Антонович
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Цыбульник-Мл. Антон Климович
Мать: Цыбульник Фекла
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья Матвеевна
Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния / Евфимия / Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния / Евфимия / Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Цыбульник Иосиф Матвеевич
Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния / Евфимия / Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Дарья Матвеевна
Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния / Евфимия / Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Цыбульник Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния / Евфимия / Васильевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Матрена Матвеевна
Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния / Евфимия / Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно