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Цыбульник Матвей Антонович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Цыбульник-Мл. Антон Климович

Мать: Цыбульник Фекла

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Матвеевна

Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния / Евфимия / Васильевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Цыбульник Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния / Евфимия / Васильевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Цыбульник Иосиф Матвеевич

Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния / Евфимия / Васильевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Дарья Матвеевна

Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния / Евфимия / Васильевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Цыбульник Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния / Евфимия / Васильевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Матрена Матвеевна

Мать ребёнка: Цыбульник Евфросиния / Евфимия / Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыбульник Евфросиния / Евфимия / Васильевна

Смерть
Неизвестно