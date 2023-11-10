- (Соколова) Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1907 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.184-185 (Рождение №-86ж)
Крещение
14.11.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Ключарёв Александр Николаевич - псаломщик из села Ильинское-Княжая Крёстная мать: Екатерина Антиповна - крестьянская жена из д.Александровского
Смерть
Неизвестно