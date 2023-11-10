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- (Соколова) Дарья Васильевна

Место рождения

Александровка

Дата рождения

13.11.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1907 ст.

Отец: Соколов Василий Андреевич

Мать: Соколова Акулина Андреевна

Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.184-185 (Рождение №-86ж)
Крещение
14.11.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Ключарёв Александр Николаевич - псаломщик из села Ильинское-Княжая Крёстная мать: Екатерина Антиповна - крестьянская жена из д.Александровского
Смерть
Неизвестно
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