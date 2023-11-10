Полонянкина (Девятова) Параскева Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Девятова) Параскева Иларионовна

Место рождения

Девятово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Девятов Иларион Анисимович

Мать: не указана

Девятово, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.06.1897

Муж: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)

Рождение ребёнка
18.04.1898

Сын: Полонянкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1900

Дочь: Пелагия Алексеевна

Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1902

Сын: Полонянкин Адриан Алексеевич

Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1903

Сын: Полонянкин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1907

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1909

Сын: Полонянкин Димитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1910

Сын: Полонянкин Иоанн Алексеевич

Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1912

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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