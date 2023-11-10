Полонянкина (Девятова) Параскева Иларионовна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Девятов Иларион Анисимович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1897
Рождение ребёнка
18.04.1898
Сын: Полонянкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
26.09.1900
Дочь: Пелагия Алексеевна
Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
19.08.1902
Сын: Полонянкин Адриан Алексеевич
Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
15.09.1903
Сын: Полонянкин Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
02.07.1907
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
14.05.1909
Сын: Полонянкин Димитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
20.08.1910
Сын: Полонянкин Иоанн Алексеевич
Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)
Рождение ребёнка
10.12.1912
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно