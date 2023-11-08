Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1870
Бракосочетание
30.06.1897
Рождение ребёнка
18.04.1898
Сын: Полонянкин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна
Рождение ребёнка
26.09.1900
Дочь: Пелагия Алексеевна
Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна
Рождение ребёнка
19.08.1902
Сын: Полонянкин Адриан Алексеевич
Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна
Рождение ребёнка
15.09.1903
Сын: Полонянкин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна
Рождение ребёнка
02.07.1907
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна
Рождение ребёнка
14.05.1909
Сын: Полонянкин Димитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна
Рождение ребёнка
20.08.1910
Сын: Полонянкин Иоанн Алексеевич
Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна
Рождение ребёнка
10.12.1912
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна
Работа или профессия
Неизвестно
запасный ефрейтор из крестьян
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно