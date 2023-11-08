Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Алексей Иосифович (Осипович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1870

Отец: Полонянкин Иосиф (Осип) Тимофеевич

Мать: Полонянкина Августа Семеновна

Бракосочетание
30.06.1897

Жена: Полонянкина Параскева Иларионовна

Рождение ребёнка
18.04.1898

Сын: Полонянкин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1900

Дочь: Пелагия Алексеевна

Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1902

Сын: Полонянкин Адриан Алексеевич

Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.09.1903

Сын: Полонянкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1907

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.05.1909

Сын: Полонянкин Димитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1910

Сын: Полонянкин Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.12.1912

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Полонянкина Параскева Иларионовна

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
запасный ефрейтор из крестьян
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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