Максимова Аполлинария Александровна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1878
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Максимова Анна Викентьевна
Отец ребёнка: Максимов Викентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Максимов Николай Викентьевич
Отец ребёнка: Максимов Викентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1883
Сын: Максимов Иван Викентьевич
Отец ребёнка: Максимов Викентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Максимова Мария Викентьевна
Отец ребёнка: Максимов Викентий Григорьевич
Смерть
Неизвестно