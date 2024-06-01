Максимова Аполлинария Александровна 1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимова Аполлинария Александровна

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1878

Муж: Максимов Викентий Григорьевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Максимова Анна Викентьевна

Отец ребёнка: Максимов Викентий Григорьевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Максимов Николай Викентьевич

Отец ребёнка: Максимов Викентий Григорьевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Максимов Иван Викентьевич

Отец ребёнка: Максимов Викентий Григорьевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Максимова Мария Викентьевна

Отец ребёнка: Максимов Викентий Григорьевич

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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