Максимов Викентий Григорьевич 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максимов Викентий Григорьевич

Место рождения

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Максимов (Романов) Григорий Романович

Мать: не указана

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1878

Жена: Максимова Аполлинария Александровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Максимова Анна Викентьевна

Мать ребёнка: Максимова Аполлинария Александровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Максимов Николай Викентьевич

Мать ребёнка: Максимова Аполлинария Александровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Максимов Иван Викентьевич

Мать ребёнка: Максимова Аполлинария Александровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Максимова Мария Викентьевна

Мать ребёнка: Максимова Аполлинария Александровна

Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1885
Большой Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Военного звания.
Смерть
Неизвестно

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