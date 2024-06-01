Максимов Викентий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Максимов (Романов) Григорий Романович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1878
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Максимова Анна Викентьевна
Мать ребёнка: Максимова Аполлинария Александровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Максимов Николай Викентьевич
Мать ребёнка: Максимова Аполлинария Александровна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Максимов Иван Викентьевич
Мать ребёнка: Максимова Аполлинария Александровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Максимова Мария Викентьевна
Мать ребёнка: Максимова Аполлинария Александровна
Военная служба
1885
Военного звания.
Смерть
Неизвестно