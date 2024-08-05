Воробьев Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева (Третьякова) Руфина Викторовна
Рождение ребёнка
18.08.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева (Третьякова) Руфина Викторовна
Смерть
Неизвестно