Воробьев Юрий Михайлович 25.08.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьев Юрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева (Третьякова) Руфина Викторовна

Рождение ребёнка
04.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева (Третьякова) Руфина Викторовна

Рождение ребёнка
18.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева (Третьякова) Руфина Викторовна

Смерть
Неизвестно

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