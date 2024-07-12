Науменко Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1952
Бракосочетание
29.04.1974
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.03.1976
Сын: Науменко Роман Владимирович
Мать ребёнка: Науменко (Турушина) Татьяна Борисовна
Рождение ребёнка
13.09.1981
Дочь: Кленова (Науменко) Анна Владимировна
Мать ребёнка: Науменко (Турушина) Татьяна Борисовна