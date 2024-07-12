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Науменко Владимир Николаевич

Место рождения

Нагорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

31.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1952

Отец: Науменко Николай Семенович

Мать: Кофман (Владимирова) Анна Михайловна

Нагорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
29.04.1974

Жена: Науменко (Турушина) Татьяна Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.03.1976

Сын: Науменко Роман Владимирович

Мать ребёнка: Науменко (Турушина) Татьяна Борисовна

Дубна, Дубна, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1981

Дочь: Кленова (Науменко) Анна Владимировна

Мать ребёнка: Науменко (Турушина) Татьяна Борисовна

Дубна, Дубна, Московская область

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