Гаврилкина (Иванова) Лидия
Место рожденияМакушино, Россия
Дата рождения17.03.1928
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1928
Отец: Иванов Александр
Мать: Иванова Анна
Макушино, Россия
Рождение ребёнка
06.10.1949
Могзон, Россия
Рождение ребёнка
28.07.1952
Макушино, Россия
Рождение ребёнка
07.01.1956
Рождение ребёнка
07.01.1956
Смерть
2003
Похороны
Неизвестно