Гаврилкина (Иванова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилкина (Иванова) Лидия

Место рождения

Макушино, Россия

Дата рождения

17.03.1928

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1928

Отец: Иванов Александр

Мать: Иванова Анна

Макушино, Россия
Рождение ребёнка
06.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилкин Федор

Могзон, Россия
Рождение ребёнка
28.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилкин Федор

Макушино, Россия
Рождение ребёнка
07.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилкин Федор

Рождение ребёнка
07.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилкин Федор

Смерть
2003
Томск, город Томск, Томская область
Похороны
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область