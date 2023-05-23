Иванов Александр
Место рожденияЕрюгино, Россия
Дата рождения05.12.1888
Дата смерти10.11.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1888
Отец: Иванов Михаил
Мать: Иванова Евдокия
Ерюгино, Россия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Саранчина Юлия
Мать ребёнка: Иванова Анна
Макушино, Россия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Иванов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Иванова Анна
Макушино, Россия
Рождение ребёнка
17.03.1928
Дочь: Гаврилкина Лидия
Мать ребёнка: Иванова Анна
Макушино, Россия
Смерть
10.11.1948
Макушино, Россия