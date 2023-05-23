Иванов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Александр

Место рождения

Ерюгино, Россия

Дата рождения

05.12.1888

Дата смерти

10.11.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1888

Отец: Иванов Михаил

Мать: Иванова Евдокия

Ерюгино, Россия
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Саранчина Юлия

Мать ребёнка: Иванова Анна

Макушино, Россия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Иванов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Иванова Анна

Макушино, Россия
Рождение ребёнка
17.03.1928

Дочь: Гаврилкина Лидия

Мать ребёнка: Иванова Анна

Макушино, Россия
Смерть
10.11.1948
Макушино, Россия
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