Авдотья Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Матвей Дмитриевич
Мать: Лукерья
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Матрона Степановна
Отец ребёнка: Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Евпраксия Степановна
Отец ребёнка: Степан Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Михайлович
Смерть
После 1858