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Авдотья Матвеевна

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Около 1768 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Матвей Дмитриевич

Мать: Лукерья

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Степан Михайлович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Матрона Степановна

Отец ребёнка: Степан Михайлович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Михайлович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Евпраксия Степановна

Отец ребёнка: Степан Михайлович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Михайлович

Смерть
После 1858
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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