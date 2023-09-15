Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Авдотья Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Дмитриевич
Смерть
После 1834