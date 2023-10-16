Евдокия Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Дегтев Николай Константинов
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анфиса Николаева
Отец ребёнка: Дегтев Николай Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно