Евдокия Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дегтев Леонид Николаев

Отец ребёнка: Дегтев Николай Константинов

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анфиса Николаева

Отец ребёнка: Дегтев Николай Константинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтев Николай Константинов

Место жительства
Неизвестно
Заостровка, Толгобольская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно
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