Извекова София Александровна
Место рождения
Дата рождения01.02.1934
Дата смерти20.09.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1934
Отец: Горелик Степан Александрович
Мать: Горелик Розалия
Рождение ребёнка
13.01.1958
Дочь: Хегстрем Алла Борисовна
Отец ребёнка: Извеков Борис Васильевич
Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.11.1965
Дочь: Извекова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Извеков Борис Васильевич
Смерть
20.09.2022
Лида, Лидский район, Гродненская область