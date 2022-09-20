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Извекова София Александровна

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Место рождения

Баранцы, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

01.02.1934

Дата смерти

20.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1934

Отец: Горелик Степан Александрович

Мать: Горелик Розалия

Баранцы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.01.1958

Дочь: Хегстрем Алла Борисовна

Отец ребёнка: Извеков Борис Васильевич

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.11.1965

Дочь: Извекова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Извеков Борис Васильевич

Смерть
20.09.2022
Лида, Лидский район, Гродненская область
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