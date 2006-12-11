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Блащук Николай Сафронович

Место рождения

Вербовцы, Тернопільська область

Дата рождения

31.01.1947

Дата смерти

11.12.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1947

Отец: Блащук Сафрон Никонович

Мать: Мария Дмитриевна

Вербовцы, Тернопільська область
Рождение ребёнка
23.09.1968

Дочь: Блащук Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Шестакова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
03.09.1970

Дочь: Блащук Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Шестакова Нина Михайловна

Нововильвенский, Горнозаводский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова Нина Михайловна

Смерть
11.12.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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