Блащук Николай Сафронович
Место рождения
Дата рождения31.01.1947
Дата смерти11.12.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1947
Отец: Блащук Сафрон Никонович
Мать: Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.09.1968
Дочь: Блащук Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Шестакова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
03.09.1970
Дочь: Блащук Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Шестакова Нина Михайловна
Нововильвенский, Горнозаводский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.2006
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область