Котов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Котов Иван
Мать: Котова Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Макрида Дмитриевна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Котов Константин
Мать ребёнка: Макрида Дмитриевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Фёкла
Мать ребёнка: Макрида Дмитриевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Макрида Дмитриевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Котов Егор
Мать ребёнка: Макрида Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макрида Дмитриевна
Смерть
Неизвестно