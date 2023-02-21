Котов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Котов Иван

Мать: Котова Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Макрида Дмитриевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Котов Константин

Мать ребёнка: Макрида Дмитриевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Фёкла

Мать ребёнка: Макрида Дмитриевна

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Макрида Дмитриевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Котов Егор

Мать ребёнка: Макрида Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макрида Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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