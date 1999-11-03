Севодин Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1931
Дата смерти03.11.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1931
Рождение ребёнка
21.10.1965
Сын: Севодин Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Севодина Татьяна Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севодин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Севодина Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1999