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Севодин Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1931

Дата смерти

03.11.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1931

Отец: Севодин Яков Гаврилович

Мать: Севодина Наталия Филипповна

Рождение ребёнка
21.10.1965

Сын: Севодин Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Севодина Татьяна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севодин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Севодина Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севодина Татьяна Николаевна

Смерть
03.11.1999