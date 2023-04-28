Антон Емельянов
Место рождения
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: Емельян Герасимов
Мать: ?
Рождение ребёнка
19.07.1803
Сын: Илья Антонов
Мать ребёнка: Параскева Никитина
Рождение ребёнка
17.08.1807
Сын: Мирон Антонов
Мать ребёнка: Параскева Никитина
Бракосочетание
30.01.1809
Жена: Параскева Гаврилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно