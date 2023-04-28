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Антон Емельянов

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: Емельян Герасимов

Мать: ?

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1803

Сын: Илья Антонов

Мать ребёнка: Параскева Никитина

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1807

Сын: Мирон Антонов

Мать ребёнка: Параскева Никитина

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1809

Жена: Параскева Гаврилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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