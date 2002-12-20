Мокеров Иван
Место рожденияд. Ветлугаи, Пижанский район, Кировская область
Дата рождения1921
Дата смерти20.12.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Мокерова Владимир
Мать: Мокерова Варвара
д. Ветлугаи, Пижанский район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мокерова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Мокерова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мокерова Вера
Смерть
20.12.2002
г. Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость