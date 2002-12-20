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Мокеров Иван

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Место рождения

д. Ветлугаи, Пижанский район, Кировская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

20.12.2002

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Мокерова Владимир

Мать: Мокерова Варвара

д. Ветлугаи, Пижанский район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокерова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Мокерова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокерова Вера

Смерть
20.12.2002
г. Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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