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Криворучко Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Криворучко Даниил Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Криворучко Никон Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Криворучко Варфоломей Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1860

Сын: Криворучко Федор Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Грицаенко Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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