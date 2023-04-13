Криворучко Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Криворучко Даниил Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Верхнеднепровск, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1850
Сын: Криворучко Никон Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1855
Сын: Криворучко Варфоломей Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1860
Сын: Криворучко Федор Прокофьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Грицаенко Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно