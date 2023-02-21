Николай Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти08.03.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Савва Гришков
Мать: Екатерина Кондратьева
Рождение ребёнка
1929
Сын: Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
07.09.1938
Сын: Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
21.08.1946
Сын: Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестная Николаева
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Николаевич
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Мария Иосифовна
Смерть
08.03.1958