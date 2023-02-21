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Николай Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

08.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Савва Гришков

Мать: Екатерина Кондратьева

Рождение ребёнка
1929

Сын: Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
07.09.1938

Сын: Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
21.08.1946

Сын: Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестная Николаева

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Мария Иосифовна

Смерть
08.03.1958
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