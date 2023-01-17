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(Мазаник) Мария Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1902

Дата смерти

02.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Александр Николаевич

Отец ребёнка: Николай Савельевич

Рождение ребёнка
07.09.1938

Сын: Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Николай Савельевич

Рождение ребёнка
21.08.1946

Сын: Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Николай Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Николай Савельевич

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестная Николаева

Отец ребёнка: Николай Савельевич

Смерть
02.04.1987
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