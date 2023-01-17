(Мазаник) Мария Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1902
Дата смерти02.04.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Александр Николаевич
Отец ребёнка: Николай Савельевич
Рождение ребёнка
07.09.1938
Сын: Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Николай Савельевич
Рождение ребёнка
21.08.1946
Сын: Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Николай Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Николай Савельевич
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Николаевич
Отец ребёнка: Николай Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестная Николаева
Отец ребёнка: Николай Савельевич
Смерть
02.04.1987