Radziwiłł H. Trąby (Z D. 1751), Książę (Buttler) Franziske Countess — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRadziwiłł H. Trąby (Z D. 1751), Książę (Buttler) Franziske Countess

Radziwiłł H. Trąby (Z D. 1751), Książę (Buttler) Franziske Countess

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Место рождения

Of Berdichev, Zitomir, Ukraine

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Judycki (Radziwillowna) Juliana Princess

Отец ребёнка: Radziwiłł Mikołaj

Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1782

Муж: Radziwiłł Mikołaj

Рождение ребёнка
1787

Сын: Radziwiłł Karol Herbu Trąby Prince

Отец ребёнка: Radziwiłł Mikołaj

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Lubomirska (Radziwiłł) Julia Herbu Trąby

Отец ребёнка: Radziwiłł Mikołaj

Рождение ребёнка
18.04.1791

Сын: Radziwiłł Michał Herbu Trąby

Отец ребёнка: Radziwiłł Mikołaj

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Łaszkiewicz (Chrapowicka, Narbutt) (Radziwiłł) Anna Princess

Отец ребёнка: Radziwiłł Mikołaj

Рождение ребёнка
17.01.1800

Сын: Radziwill Franciszek Prince

Отец ребёнка: Radziwiłł Mikołaj

Рождение ребёнка
1801

Сын: Radziwiłł H. Trąby Mikolaj Prince

Отец ребёнка: Radziwiłł Mikołaj

Смерть
1811

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