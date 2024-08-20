Radziwiłł H. Trąby (Z D. 1751), Książę (Buttler) Franziske Countess
Место рожденияOf Berdichev, Zitomir, Ukraine
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Judycki (Radziwillowna) Juliana Princess
Отец ребёнка: Radziwiłł Mikołaj
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1782
Муж: Radziwiłł Mikołaj
Рождение ребёнка
1787
Сын: Radziwiłł Karol Herbu Trąby Prince
Отец ребёнка: Radziwiłł Mikołaj
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Lubomirska (Radziwiłł) Julia Herbu Trąby
Отец ребёнка: Radziwiłł Mikołaj
Рождение ребёнка
18.04.1791
Сын: Radziwiłł Michał Herbu Trąby
Отец ребёнка: Radziwiłł Mikołaj
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Łaszkiewicz (Chrapowicka, Narbutt) (Radziwiłł) Anna Princess
Отец ребёнка: Radziwiłł Mikołaj
Рождение ребёнка
17.01.1800
Сын: Radziwill Franciszek Prince
Отец ребёнка: Radziwiłł Mikołaj
Рождение ребёнка
1801
Сын: Radziwiłł H. Trąby Mikolaj Prince
Отец ребёнка: Radziwiłł Mikołaj
Смерть
1811