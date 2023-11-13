Лакутин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лакутин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.03.1970

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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