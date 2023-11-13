Лакутин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.03.1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно