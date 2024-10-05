Полуянов Сидор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Полуянов Варлам Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Полуянов Василий Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Гуляева (Полуянова) Хиония Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Шамонина (Полуянова) Евдокия Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно