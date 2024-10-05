Полуянов Сидор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуянов Сидор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Полуянов Варлам Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Полуянов Василий Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Гуляева (Полуянова) Хиония Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Шамонина (Полуянова) Евдокия Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Большое Кабанье, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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