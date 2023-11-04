Отставнова Дроздова Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отставнова Дроздова Елена Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1969

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1969

Отец: Отставнов Валентин Фёдорович

Мать: Медведева Отставнова Галина Николаевна

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