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Отставнова Дроздова Елена Валентиновна
Отставнова Дроздова Елена Валентиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.10.1969
Пол
Женский
Отец
Отставнов Валентин Фёдорович
1941 г.р.
Мать
Медведева Отставнова Галина Николаевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1969
Отец:
Отставнов Валентин Фёдорович
Мать:
Медведева Отставнова Галина Николаевна
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