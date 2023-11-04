Медведева Отставнова Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Отставнова Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1940

Отец: не указан

Мать: Медведева Ольга

Рождение ребёнка
11.10.1969

Дочь: Отставнова Дроздова Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Отставнов Валентин Фёдорович

Рождение ребёнка
04.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Отставнов Валентин Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Александр Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Сергей

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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