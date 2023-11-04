Медведева Отставнова Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1940
Отец: не указан
Мать: Медведева Ольга
Рождение ребёнка
11.10.1969
Дочь: Отставнова Дроздова Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Отставнов Валентин Фёдорович
Рождение ребёнка
04.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Отставнов Валентин Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Александр Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Сергей
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно