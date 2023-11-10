(Карлова) Анна Козьмина
Место рождения
Дата рождения17.06.1911
Дата смерти25.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1911
Отец: Карлов Козьма Иванов
Крещение
19.06.1911
Godparents:села Калабино крестьянин Деонисий Григорьев Чуркин и того же села крестьянка Елена Андреева Карлова | Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1935
Рождение ребёнка
18.03.1939
Рождение ребёнка
После 1940
Рождение ребёнка
Около 19.01.1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карлов Семен Иванов
Смерть
25.01.1982