(Карлова) Анна Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карлова) Анна Козьмина

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Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.06.1911

Дата смерти

25.01.1982

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
17.06.1911

Отец: Карлов Козьма Иванов

Мать: Карлова Варвара Александрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
19.06.1911
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Калабино крестьянин Деонисий Григорьев Чуркин и того же села крестьянка Елена Андреева Карлова | Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлов Семен Иванов

Рождение ребёнка
18.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлов Семен Иванов

Рождение ребёнка
После 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлов Семен Иванов

Рождение ребёнка
Около 19.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлов Семен Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлов Семен Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карлов Семен Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлов Семен Иванов

Смерть
25.01.1982
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