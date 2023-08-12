Поляновская (Зиминова) Маргарита Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляновская (Зиминова) Маргарита Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1958

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1980

Сын: Поляновский Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Поляновский Владимир Арсентьевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1985

Сын: Поляновский Роман Владимирович

Отец ребёнка: Поляновский Владимир Арсентьевич