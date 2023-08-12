Поляновская (Зиминова) Маргарита Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1980
Сын: Поляновский Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Поляновский Владимир Арсентьевич
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.08.1985
Сын: Поляновский Роман Владимирович
Отец ребёнка: Поляновский Владимир Арсентьевич