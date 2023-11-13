Дарья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 04.11.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 13.02.1834 и 10.08.1850
Рождение ребёнка
15.02.1837
Сын: Фёдор Георгиевич
Отец ребёнка: Губанов Георгий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Кузнецова Матрёна (Марина) Георгиевна
Отец ребёнка: Губанов Георгий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Губанов Гаврила Георгиевич
Отец ребёнка: Губанов Георгий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Матвей Георгиевич
Отец ребёнка: Губанов Георгий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Губанов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Губанов Георгий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 04.11.1857