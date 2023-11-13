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Дарья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 04.11.1857

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 13.02.1834 и 10.08.1850

Муж: Губанов Георгий Петрович

Рождение ребёнка
15.02.1837

Сын: Фёдор Георгиевич

Отец ребёнка: Губанов Георгий Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Кузнецова Матрёна (Марина) Георгиевна

Отец ребёнка: Губанов Георгий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Губанов Гаврила Георгиевич

Отец ребёнка: Губанов Георгий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Матвей Георгиевич

Отец ребёнка: Губанов Георгий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Губанов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Губанов Георгий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.11.1857
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