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Беляевъ Никифоръ
Беляевъ Никифоръ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1757
Пол
Мужской
Отец
Беляевъ Андрей
1744 г.р.
Мать
Беляева Слепова Василиса (Макарова)
1748 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец:
Беляевъ Андрей
Мать:
Беляева Слепова Василиса (Макарова)
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