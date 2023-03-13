Беляевъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляевъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

1784

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Беляевъ Митрофанъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Беляевъ Никифоръ

Мать ребёнка: Беляева Слепова Василиса (Макарова)

Рождение ребёнка
1768

Сын: Беляевъ Тимофей

Мать ребёнка: Беляева Слепова Василиса (Макарова)

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Самарина Стефанида

Мать ребёнка: Беляева Слепова Василиса (Макарова)

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Слепова Василиса (Макарова)

Смерть
1784
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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