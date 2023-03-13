Беляевъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти1784
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Беляевъ Митрофанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Беляевъ Никифоръ
Мать ребёнка: Беляева Слепова Василиса (Макарова)
Рождение ребёнка
1768
Сын: Беляевъ Тимофей
Мать ребёнка: Беляева Слепова Василиса (Макарова)
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Самарина Стефанида
Мать ребёнка: Беляева Слепова Василиса (Макарова)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1784
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область