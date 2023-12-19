Швырева (Синегубова) Елизавета Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1907 ст.
Рождение ребёнка
20.06.1909 ст.
Дочь: (Швырева) Агриппина Никитична
Отец ребёнка: Швырев Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.11.1912 ст.
Отец ребёнка: Швырев Никита Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.11.1914 ст.
Сын: Швырев Иван Никитич
Отец ребёнка: Швырев Никита Дмитриевич
Смерть
Неизвестно