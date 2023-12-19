Швырева (Синегубова) Елизавета Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШвырева (Синегубова) Елизавета Георгиевна

Швырева (Синегубова) Елизавета Георгиевна

Место рождения

Колосовка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Колосовка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
11.02.1907 ст.

Муж: Швырев Никита Дмитриевич

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.06.1909 ст.

Дочь: (Швырева) Агриппина Никитична

Отец ребёнка: Швырев Никита Дмитриевич

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.11.1912 ст.

Сын: Швырев Андрей Никитич

Отец ребёнка: Швырев Никита Дмитриевич

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.11.1914 ст.

Сын: Швырев Иван Никитич

Отец ребёнка: Швырев Никита Дмитриевич

Ериловка, Елецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.