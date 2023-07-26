(Городнова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Городнова) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Городнов Иван Агапович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? ?

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно