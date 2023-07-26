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Городнов Иван Агапович

Место рождения

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городнова (Немудрова) Елизавета Фёдоровна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Городнова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Городнова) Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Зимина (Городнова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Городнова (Немудрова) Елизавета Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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