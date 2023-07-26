Городнов Иван Агапович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Городнова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Городнова) Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Зимина (Городнова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Городнова (Немудрова) Елизавета Фёдоровна
Смерть
Неизвестно