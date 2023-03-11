Параскева Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1839

Сын: Корнилий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Сидоров

Бибирево, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Место рождения указано из записи о рождении в метрической книге, но переехав в Петербург при рождении детей местом рождения значится д. Хмелище, Жадрицкой волости, Новоржевского уезда.
Смерть
Неизвестно
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