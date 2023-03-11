Параскева Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1839
Сын: Корнилий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Сидоров
Бибирево, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Место рождения указано из записи о рождении в метрической книге, но переехав в Петербург при рождении детей местом рождения значится д. Хмелище, Жадрицкой волости, Новоржевского уезда.
Смерть
Неизвестно