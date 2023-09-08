Чирцова Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирцова Татьяна Андреевна

Место рождения

Деревня Верхнеконская

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Андрей

Мать: не указана

Деревня Верхнеконская
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Титова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Чирцов Андрей Васильевич

Деревня Верхнеконская
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин, земледелие
Смерть
Неизвестно
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