Чирцова Татьяна Андреевна
Место рожденияДеревня Верхнеконская
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Андрей
Мать: не указана
Деревня Верхнеконская
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Титова Александра Андреевна
Отец ребёнка: Чирцов Андрей Васильевич
Деревня Верхнеконская
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин, земледелие
Смерть
Неизвестно