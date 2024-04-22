Гультяева (Шаркевич) Ульяна Прохоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1885 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
14.07.1887 ст.
Сын: Гультяев Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
06.04.1889 ст.
Сын: Гультяев Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
07.01.1892 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
12.01.1896 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
18.03.1897 ст.
Дочь: Гультяева Матрёна Андреевна
Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
31.03.1899 ст.
Дочь: Гультяева Мария Андреевна
Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно