Гультяева (Шаркевич) Ульяна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Шаркевич) Ульяна Прохоровна

Место рождения

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Борки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.06.1885 ст.

Сын: Гультяев Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.07.1887 ст.

Сын: Гультяев Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1889 ст.

Сын: Гультяев Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1892 ст.

Сын: Гультяев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1896 ст.

Сын: Гультяев Павел Андреевич

Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1897 ст.

Дочь: Гультяева Матрёна Андреевна

Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.03.1899 ст.

Дочь: Гультяева Мария Андреевна

Отец ребёнка: Гультяев Андрей Гаврилович

Подлюдовье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Андрей Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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