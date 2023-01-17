Летова (Терентьева) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения11.08.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1926
Дочь: Летова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Летов Николай Анастасьевич
Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно