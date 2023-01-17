Летова (Терентьева) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летова (Терентьева) Евдокия Петровна

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Место рождения

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

11.08.1906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ермолино, Березовский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.01.1926

Дочь: Летова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Летов Николай Анастасьевич

Поздянка, Березовский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летов Николай Анастасьевич

Смерть
Неизвестно
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