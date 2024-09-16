Лактионов Аександр Николаевич 23.05.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛактионов Аександр Николаевич

Лактионов Аександр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1948

Дата смерти

27.05.1983

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1948

Отец: Лактионов Николай Афанасьевич

Мать: Лактионова (Мохова) Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.05.1983
Томск, город Томск, Томская область
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.