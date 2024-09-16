Лактионов Аександр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1948
Дата смерти27.05.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.05.1983
Томск, город Томск, Томская область
Похороны
Неизвестно