Инякина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 или 1791
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 или 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821 или 1822
Дочь: Марья Лукинична
Отец ребёнка: Инякин Лука Сидорович
Бракосочетание
До 1821
Рождение ребёнка
Между 1826 и 1830
Дочь: Татьяна Лукинична
Отец ребёнка: Инякин Лука Сидорович
Одна или две Татьяны 1826/1827 и 1829/1830 г.р.? См. - ОГАОО. Ф. 98. Оп. 2. Д. 59. Л. 5об.–6. ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 127а. Л. 39об.–40.
Рождение ребёнка
1831 или 1832
Сын: Инякин Алексей Лукич
Отец ребёнка: Инякин Лука Сидорович
Место рождения - с. Сутягино или д. Адонецкая (Донецкая).
Рождение ребёнка
1833 или 1834
Дочь: Марфа Лукинична
Отец ребёнка: Инякин Лука Сидорович
Место рождения - с. Сутягино или д. Адонецкая (Донецкая).
Рождение ребёнка
Между 20.03.1834 и 26.03.1834 ст.
Дочь: Авдотья (Евдокия) Лукинична
Отец ребёнка: Инякин Лука Сидорович
Смерть
Между 1834 и 1850