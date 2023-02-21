Инякина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 или 1791

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 или 1804 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790 или 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821 или 1822

Дочь: Марья Лукинична

Отец ребёнка: Инякин Лука Сидорович

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1821

Муж: Инякин Лука Сидорович

Рождение ребёнка
Между 1826 и 1830

Дочь: Татьяна Лукинична

Отец ребёнка: Инякин Лука Сидорович

Сутягино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Одна или две Татьяны 1826/1827 и 1829/1830 г.р.? См. - ОГАОО. Ф. 98. Оп. 2. Д. 59. Л. 5об.–6. ЦГАСО. Ф. 150. Оп. 1. Д. 127а. Л. 39об.–40.
Рождение ребёнка
1831 или 1832

Сын: Инякин Алексей Лукич

Отец ребёнка: Инякин Лука Сидорович

Место рождения - с. Сутягино или д. Адонецкая (Донецкая).
Рождение ребёнка
1833 или 1834

Дочь: Марфа Лукинична

Отец ребёнка: Инякин Лука Сидорович

Место рождения - с. Сутягино или д. Адонецкая (Донецкая).
Рождение ребёнка
Между 20.03.1834 и 26.03.1834 ст.

Дочь: Авдотья (Евдокия) Лукинична

Отец ребёнка: Инякин Лука Сидорович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Между 1834 и 1850
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
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