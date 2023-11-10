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Чуманов Василий Корнеевич

Место рождения

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

06.02.1906

Дата смерти

01.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1906

Отец: Чуманов Корней Гаврилович

Мать: Пенькова Александра Федоровна

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.05.1926

Сын: Чуманов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пузанкова Наталья Гавриловна

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Певченко Анна Васильевна

Мать ребёнка: Пузанкова Наталья Гавриловна

Подгорное, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Чуманов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Пузанкова Наталья Гавриловна

Палатцы, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
01.11.1981
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