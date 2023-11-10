Чуманов Василий Корнеевич
Место рождения
Дата рождения06.02.1906
Дата смерти01.11.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1906
Рождение ребёнка
18.05.1926
Сын: Чуманов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Пузанкова Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Певченко Анна Васильевна
Мать ребёнка: Пузанкова Наталья Гавриловна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Чуманов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Пузанкова Наталья Гавриловна
Палатцы, Самарский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
01.11.1981