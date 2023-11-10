Трубецкая (Головкина) Анастасия Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1693
Дата смерти27.04.1735
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693
Титул: графиня.
Бракосочетание
11.04.1722
Рождение ребёнка
21.08.1723
Сын: Трубецкой Александр Никитич
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Первый, или 26.10.1726 ?
Рождение ребёнка
04.08.1724
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Титул: князь. Его крёстными были Пётр І и цесаревна Анна Петровна.
Рождение ребёнка
20.07.1725
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Титул: князь. (Первый)
Рождение ребёнка
28.05.1733
Сын: Трубецкой Александр Никитич
Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич
Второй.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.1735