Трубецкая (Головкина) Анастасия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубецкая (Головкина) Анастасия Гавриловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

27.04.1735

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: Головкин Гавриил Иванович

Мать: Головкина Домна Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: графиня.
Бракосочетание
11.04.1722

Муж: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
21.08.1723

Сын: Трубецкой Александр Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Первый, или 26.10.1726 ?
Рождение ребёнка
04.08.1724

Сын: Трубецкой Пётр Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь. Его крёстными были Пётр І и цесаревна Анна Петровна.
Рождение ребёнка
20.07.1725

Сын: Трубецкой Иван Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1731

Сын: Трубецкой Сергей Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь. (Первый)
Рождение ребёнка
28.05.1733

Сын: Трубецкой Александр Никитич

Отец ребёнка: Трубецкой Никита Юрьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Второй.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
27.04.1735
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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