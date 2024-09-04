Ястребова (Кузьминова) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ястребова (Кузьминова) Дарья Ивановна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
04.11.1911

Муж: Ястребов Григорий Алексеевич

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Жених - 18 лет 1м браком Невеста - 18 лет 1м браком Поручители По жениху: - Первешов Сергей Алексанрович, казак - Кулик Григорий Семенович, урядник По невесте: - Казначеев Михаил Архиппович, казак ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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