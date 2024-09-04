Ястребова (Кузьминова) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1911
Жених - 18 лет 1м браком Невеста - 18 лет 1м браком Поручители По жениху: - Первешов Сергей Алексанрович, казак - Кулик Григорий Семенович, урядник По невесте: - Казначеев Михаил Архиппович, казак ... Показать все
Смерть
Неизвестно