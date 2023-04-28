Лобода Петр Максимович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1907
Сын: Лобода Петр Петрович
Мать ребёнка: Лобода Матрона Андреевна
Бракосочетание
16.04.1924
Жена: Лобода Клавдия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобода Матрона Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно