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Лобода Петр Максимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.
До 1887 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1907

Сын: Лобода Петр Петрович

Мать ребёнка: Лобода Матрона Андреевна

Бракосочетание
16.04.1924

Жена: Лобода Клавдия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобода Матрона Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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