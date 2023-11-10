Юркин Тимофей Иоаннов
Место рождения
Дата рождения1860
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Юркин Иван Никифоров
Мать: ?
Рождение ребёнка
13.03.1882
Мать ребёнка: Юркин Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
07.10.1891
Дочь: Пелагея Тимофеева
Мать ребёнка: Юркин Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
05.06.1895
Дочь: Акилина Тимофеева
Мать ребёнка: Юркин Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
13.03.1899
Мать ребёнка: Юркин Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
01.02.1905
Мать ребёнка: Юркин Екатерина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно