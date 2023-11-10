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Юркин Тимофей Иоаннов

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Юркин Иван Никифоров

Мать: ?

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.03.1882

Сын: Юркин Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Юркин Екатерина Васильева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.10.1891

Дочь: Пелагея Тимофеева

Мать ребёнка: Юркин Екатерина Васильева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.06.1895

Дочь: Акилина Тимофеева

Мать ребёнка: Юркин Екатерина Васильева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.03.1899

Сын: Юркин Никифор Тимофеев

Мать ребёнка: Юркин Екатерина Васильева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.02.1905

Сын: Юркин Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Юркин Екатерина Васильева

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркин Екатерина Васильева

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