Юркин (Юркина) Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮркин (Юркина) Екатерина Васильева

Юркин (Юркина) Екатерина Васильева

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.03.1882

Сын: Юркин Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Юркин Тимофей Иоаннов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.10.1891

Дочь: Пелагея Тимофеева

Отец ребёнка: Юркин Тимофей Иоаннов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.06.1895

Дочь: Акилина Тимофеева

Отец ребёнка: Юркин Тимофей Иоаннов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.03.1899

Сын: Юркин Никифор Тимофеев

Отец ребёнка: Юркин Тимофей Иоаннов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.02.1905

Сын: Юркин Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Юркин Тимофей Иоаннов

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юркин Тимофей Иоаннов

Смерть
Неизвестно
Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close