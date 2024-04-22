Юркин (Юркина) Екатерина Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1882
Отец ребёнка: Юркин Тимофей Иоаннов
Рождение ребёнка
07.10.1891
Дочь: Пелагея Тимофеева
Отец ребёнка: Юркин Тимофей Иоаннов
Рождение ребёнка
05.06.1895
Дочь: Акилина Тимофеева
Отец ребёнка: Юркин Тимофей Иоаннов
Рождение ребёнка
13.03.1899
Отец ребёнка: Юркин Тимофей Иоаннов
Рождение ребёнка
01.02.1905
Отец ребёнка: Юркин Тимофей Иоаннов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно